Олег Кононов: «Спартак» приложит все силы, чтобы 2019 год стал победным

В академии Федора Черенкова состоялась традиционная встреча ветеранов «Спартака».
Главный тренер красно-белых Олег Кононов рассказал о планах на новый 2019 год.
«Поздравляю заслуженных спартаковцев с Новым годом. Желаю им крепкого здоровья, а всем нам – единства, без которого не достичь результата. Наша команда приложит все силы, чтобы 2019 год стал для красно-белых победным. С наступающим!», - цитирует Кононова пресс-служба «Спартака».
На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» 6 очков.
📰 В @spartak_academy имени Фёдора Черенкова состоялась традиционная встреча ветеранов красно-белых.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 27 декабря 2018 г.
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