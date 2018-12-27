Олег Кононов: «Спартак» приложит все силы, чтобы 2019 год стал победным - Советский спорт
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Футбол27 декабря 2018 12:21Источник: ФК «Спартак»Автор: Сметанникова Дарья

Олег Кононов: «Спартак» приложит все силы, чтобы 2019 год стал победным

В академии Федора Черенкова состоялась традиционная встреча ветеранов «Спартака».

Главный тренер красно-белых Олег Кононов рассказал о планах на новый 2019 год.

«Поздравляю заслуженных спартаковцев с Новым годом. Желаю им крепкого здоровья, а всем нам – единства, без которого не достичь результата. Наша команда приложит все силы, чтобы 2019 год стал для красно-белых победным. С наступающим!», - цитирует Кононова пресс-служба «Спартака».

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» 6 очков.

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