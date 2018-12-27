Черышев не исключил, что в будущем продолжит карьеру в РПЛ

Футбол 27 декабря 2018 12:41 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев порассуждал на тему продолжения карьеры в российской премьер-лиге.

«На данный момент я доволен, что играю в Европе, доволен выступлением за «Валенсию». Но в будущем можно будет попробовать себя в России. Не на следующий год, а может через два-три года», — сказал Черышев в интервью Владимиру Стогниенко, размещенном на канале «4D: Четкий футбол» в YouTube.

Напомним, Черышев в составе сборной России принял участие в пяти играх чемпионата мира, в которых забил четыре мяча. В текущем сезоне в составе «Валенсии» Денис сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.