Гаттузо будет уволен из «Милана» после матча со СПАЛом

Футбол 27 декабря 2018 13:11 Источник: Calciomercato.com Автор: Сметанникова Дарья

Руководство «Милана» отправит главного тренера команды Дженнаро Гаттузо после матча 19-го тура серии А со СПАЛом. Об этом сообщает Calciomercato.com.

По информации издания, «Милан» уже принял решение, однако официально о увольнении Гаттузо будет объявлено после матча со СПАЛом, который состоится 29 декабря.

Ранее руководство «Милана» поставила условия тренеру. Чтобы избежать отставки команде были необходимы победы в матчах с «Фрозиноне» и СПАЛом. Однако с первым соперником «Милан» справиться не сумел.

«Милан» после 18 туров серии А занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков.