Гаттузо будет уволен из «Милана» после матча со СПАЛом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол27 декабря 2018 13:11Источник: Calciomercato.comАвтор: Сметанникова Дарья

Гаттузо будет уволен из «Милана» после матча со СПАЛом

Руководство «Милана» отправит главного тренера команды Дженнаро Гаттузо после матча 19-го тура серии А со СПАЛом. Об этом сообщает Calciomercato.com.

По информации издания, «Милан» уже принял решение, однако официально о увольнении Гаттузо будет объявлено после матча со СПАЛом, который состоится 29 декабря.

Ранее руководство «Милана» поставила условия тренеру. Чтобы избежать отставки команде были необходимы победы в матчах с «Фрозиноне» и СПАЛом. Однако с первым соперником «Милан» справиться не сумел.

«Милан» после 18 туров серии А занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков.

#гаттузо дженнаро#фк милан#фк спал#серия а
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта