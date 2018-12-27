Болельщик «Интера» скончался после наезда фургона фанатов «Наполи»

Футбол 27 декабря 2018 13:21 Источник: Calciomercato.it Автор: Сметанникова Дарья

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Интер» на поле стадиона «Сан-Сиро» в Милане обыграл «Наполи» с минимальным счетом – 1:0.

Во время матча в Милане произошли стычки болельщиков двух команд, в результате которых четыре фаната неаполитанцев получили ножевые ранения. Кроме того, один из болельщиков черно-синих был сбит проезжающим мимо автомобилем.

Как сообщает Calciomercato.com 35-летний фанат «Интера» был сбит фургоном, в котором находились болельщики «Наполи», направляющиеся на матч за час до начала игры.

Фургон был остановлен фанатами «Интера», которые хотели подраться с ультрас «Наполи». Завязалась потасовка, после чего болельщики «Наполи» смогли вернуться в микроавтобус и по пути на стадион сбили болельщика.

Мужчина был госпитализирован в больницу в критическом состоянии и скончался в четверг утром.