Список кандидатов на пост президента РФС будет обнародован в период с 14 по 16 января

Российский футбольный союз на время остался без президента. Временно исполняет обязанности Сергей Прядкин, сменивший ушедшего Виталия Мутко.
Информация о кандидатах, выдвинутых на пост президента РФС, будет обнародована в период с 14 по 16 января.
«Члены Российского футбольного союза выдвигают кандидатов на пост президента РФС на заседаниях своих управленческих органов. Напомним, что официально кандидаты должны подать соответствующий пакет документов в избирательный комитет РФС не позднее 13 января. Соответственно, вся совокупная информация об этом будет обнародована избиркомом в период с 14 по 16 января», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.
Ранее сообщалось, что Федерации футбола Башкортостана, Пермского края, Татарстана, Мордовии и Томской области выдвинули на пост президента РФС кандидатуру председателя совета директоров петербургского «Зенита» Александра Дюкова.
Выборы президента пройдут 22 февраля.