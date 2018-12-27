Список кандидатов на пост президента РФС будет обнародован в период с 14 по 16 января - Советский спорт
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Футбол27 декабря 2018 13:48Источник: Информационное Агентство России ТАССАвтор: Сметанникова Дарья

Список кандидатов на пост президента РФС будет обнародован в период с 14 по 16 января

Российский футбольный союз на время остался без президента. Временно исполняет обязанности Сергей Прядкин, сменивший ушедшего Виталия Мутко.

Информация о кандидатах, выдвинутых на пост президента РФС, будет обнародована в период с 14 по 16 января.

«Члены Российского футбольного союза выдвигают кандидатов на пост президента РФС на заседаниях своих управленческих органов. Напомним, что официально кандидаты должны подать соответствующий пакет документов в избирательный комитет РФС не позднее 13 января. Соответственно, вся совокупная информация об этом будет обнародована избиркомом в период с 14 по 16 января», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС.

Ранее сообщалось, что Федерации футбола Башкортостана, Пермского края, Татарстана, Мордовии и Томской области выдвинули на пост президента РФС кандидатуру председателя совета директоров петербургского «Зенита» Александра Дюкова.

Выборы президента пройдут 22 февраля.

#рфс#дюков александр#прядкин сергей#мутко виталий леонтьевич
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