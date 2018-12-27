Ломовицкий продлил контракт со «Спартаком»

Футбол 27 декабря 2018 14:33 Источник: ФК «Спартак» Автор: Ващенко Сергей

19-летний полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий продлил контракт с клубом.

Как сообщает официальный сайт команды, соглашение сторон рассчитано на несколько лет, но точный срок не называется.

Напомним, что Ломовицкий является воспитанником «Спартака». В 2017 году он дебютировал в составе второй команды «красно-белых». В прошлом сезоне он провел 34 матча за «Спартак-2» в первенстве ФНЛ и забил четыре мяча. Летом 2018 года полузащитник дебютировал в основной команде «Спартака» и провел уже 16 официальных матчей.