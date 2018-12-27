Данни планирует завершить карьеру игрока

Футбол 27 декабря 2018 16:00 Источник: O Jogo Автор: Спирин Дмитрий

Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Данни разорвал контракт с «Маритиму» и планирует завершить карьеру, сообщает португальское издание O Jogo.

35-летний футболист уже попрощался с игроками и тренерским штабом «Маритиму». В этом сезоне Данни сыграл за португальскую команду 16 матчей и отметился одной голевой передачей.

Danny rescinde contrato com o Marítimo https://t.co/nQgn2RaaXP — O Jogo (@ojogo) 27 декабря 2018 г.

В составе «Зенита» Данни выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также Суперкубок УЕФА.