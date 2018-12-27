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Футбол27 декабря 2018 16:00Источник: O JogoАвтор: Спирин Дмитрий

Данни планирует завершить карьеру игрока

Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Данни разорвал контракт с «Маритиму» и планирует завершить карьеру, сообщает португальское издание O Jogo.

35-летний футболист уже попрощался с игроками и тренерским штабом «Маритиму». В этом сезоне Данни сыграл за португальскую команду 16 матчей и отметился одной голевой передачей.

В составе «Зенита» Данни выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России, а также Суперкубок УЕФА.

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