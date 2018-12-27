"Реал" готов заплатить 50 миллионов евро за футболиста "Бетиса" - Советский спорт
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Футбол27 декабря 2018 17:07Источник: ASАвтор: Спирин Дмитрий

"Реал" готов заплатить 50 миллионов евро за футболиста "Бетиса"

Мадридский "Реал" готов заплатить 50 миллионов евро "Бетису" за переход защитника Хуниора Фирпо, сообщает AS.

По данным издания, "Реал" рассчитывает приобрести игрока в летнее трансферное окно 2019 года. В лице Фирпо руководство мадридского клуба видит замену Марсело.

Помимо "Реала" в 22-летнем защитнике заинтересованы английские "Арсенал", "Манчестер Сити" и итальянский "Ювентус".

Контракт Фирпо с "Бетисом" рассчитан до 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt.com, его стоимость составляет 25 миллионов евро.

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