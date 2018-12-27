"Реал" готов заплатить 50 миллионов евро за футболиста "Бетиса"

Футбол 27 декабря 2018 17:07 Источник: AS Автор: Спирин Дмитрий

Мадридский "Реал" готов заплатить 50 миллионов евро "Бетису" за переход защитника Хуниора Фирпо, сообщает AS.

По данным издания, "Реал" рассчитывает приобрести игрока в летнее трансферное окно 2019 года. В лице Фирпо руководство мадридского клуба видит замену Марсело.

Помимо "Реала" в 22-летнем защитнике заинтересованы английские "Арсенал", "Манчестер Сити" и итальянский "Ювентус".

Контракт Фирпо с "Бетисом" рассчитан до 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt.com, его стоимость составляет 25 миллионов евро.