Шунин потренировался с Зиданом (фото)

Футбол 27 декабря 2018 18:10 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Голкипер "Динамо" Антон Шунин в своем инстаграме опубликовал новую фотографию.

Но ней 31-летний игрок запечатлен вместе с бывший главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом.

"Хорошо поработали вместе с Зинедином Зиданом. Великий футболист и тренер! Даже после окончания игровой карьеры постоянно тренируется и поддерживает себя в отличной форме", - написал Шунин.