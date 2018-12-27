Шунин потренировался с Зиданом (фото)

Голкипер "Динамо" Антон Шунин в своем инстаграме опубликовал новую фотографию.
Но ней 31-летний игрок запечатлен вместе с бывший главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом.
"Хорошо поработали вместе с Зинедином Зиданом. Великий футболист и тренер! Даже после окончания игровой карьеры постоянно тренируется и поддерживает себя в отличной форме", - написал Шунин.
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Хорошо поработали вместе с Зинедином Зиданом @zidane 💪 Великий футболист и тренер! Даже после окончания игровой карьеры постоянно тренируется и поддерживает себя в отличной форме 🤙 #ZinedineZidane #АнтонШунин #football
Публикация от Anton Shunin (@shunin_anton)