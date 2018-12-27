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Футбол27 декабря 2018 18:10Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Шунин потренировался с Зиданом (фото)

Голкипер "Динамо" Антон Шунин в своем инстаграме опубликовал новую фотографию.

Но ней 31-летний игрок запечатлен вместе с бывший главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом.

"Хорошо поработали вместе с Зинедином Зиданом. Великий футболист и тренер! Даже после окончания игровой карьеры постоянно тренируется и поддерживает себя в отличной форме", - написал Шунин.

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