Дзюба обошел Нурмагомедова в медиарейтинге спортсменов за 2018 год

Футбол 27 декабря 2018 18:55 Источник: «Р-Спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Нападающий сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба занял первое место в медиарейтинге российских спортсменов за 2018 год.

В топ-5 российских спортсменов Дзюба занял первое место (107 тысяч 568 упоминаний в российских СМИ). Второе и третье места занимают соответственно одноклубник Дзюбы Александр Кокорин (97 794) и футболист "Краснодара" Павел Мамаев (79 612), находящиеся на данный момент в СИЗО за участие в двух потасовках в Москве.

Четвертую строчку рейтинга занимает вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев (75 384), который 1 октября объявил о завершении карьеры в сборной России.

Замыкает топ-5 обладатель титула чемпиона UFC в легком весе, российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (67 879).

Рейтинг составлен за период с января по декабрь 2018 года и построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 48 200 наиболее влиятельных источников.