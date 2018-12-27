Пять футболистов РПЛ заявлены на Кубок Азии-2019 - Советский спорт
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Футбол27 декабря 2018 19:22Источник: «Р-Спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Пять футболистов РПЛ заявлены на Кубок Азии-2019

Оглашены заявки всех команд-участниц Кубка Азии по футболу-2019.

Турнир пройдет на территории Объединенных Арабских Эмиратов с 5 января по 1 февраля 2019 года. Пять футболистов российской премьер-лиги были включены в заявочные листы сборных, которые поборются за право называться чемпионом Азии.

Защитник «Ахмата» Милад Мохаммади и нападающий «Рубина» Сердар Азмун попали в заявку сборной Ирана. За национальную команду Узбекистана на турнире смогут сыграть нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов и полузащитник «Анжи» Достонбек Хамдамов. Защитник «Енисея» Валерий Кичин на турнире будет защищать цвета Киргизии.

Всего в турнире примут участие 24 команды: ОАЭ, Таиланд, Индия, Бахрейн, Австралия, Сирия, Палестина, Иордания, Южная Корея, Китай, Киргизия, Филиппины, Иран, Ирак, Вьетнам, Йемен, Саудовская Аравия, Катар, Ливан, Корейская Народно-Демократическая Республика, Япония, Узбекистан, Оман и Туркменистан.

#кубок азии по футболу
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