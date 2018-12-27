«Бавария» даст шанс «Атлетико» найти замену Эрнандесу и выкупит игрока летом 2019 года - Советский спорт
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Футбол27 декабря 2018 19:54Источник: Spox.comАвтор: Спирин Дмитрий

«Бавария» даст шанс «Атлетико» найти замену Эрнандесу и выкупит игрока летом 2019 года

«Бавария» не будет выкупать у «Атлетико» защитника Люку Эрнандеса во время зимнего трансферного окна.

Ранее стало известно, что мюнхенский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста 80 миллионов евро, прописанных в контракте игрока в качестве отступных.

Как сообщает Spox, председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге во время телефонного разговора убедил генерального директора «Атлетико» Мигеля Анхеля Хиля в том, что мюнхенский клуб заплатит отступные за французского защитника летом 2019 года, а не зимой, чтобы у мадридцев в ближайшие месяцы было время найти достойную замену 22-летнему игроку.

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