Футбол 27 декабря 2018 20:43 Источник: ESPN Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Кандидатура 51-летнего специалиста будет рассмотрена руководством «МЮ» в процессе поиска постоянного главного тренера, сообщает ESPN.

«Юнайтед» проявляет интерес к Маурисио Почеттино, но договориться с «Тоттенхэмом» клубу будет очень сложно. «МЮ» намерен провести тщательный и всесторонний поиск, прежде чем назначить нового главного тренера.

Клуб намерен продолжать поиски специалиста, независимо от результатов команды в текущем сезоне. Массимилиано Аллегри ранее рассказывал о своем желании однажды поработать в АПЛ.