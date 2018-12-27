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Футбол27 декабря 2018 20:43Источник: ESPNАвтор: Спирин Дмитрий

Аллегри может возглавить "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Кандидатура 51-летнего специалиста будет рассмотрена руководством «МЮ» в процессе поиска постоянного главного тренера, сообщает ESPN.

«Юнайтед» проявляет интерес к Маурисио Почеттино, но договориться с «Тоттенхэмом» клубу будет очень сложно. «МЮ» намерен провести тщательный и всесторонний поиск, прежде чем назначить нового главного тренера.

Клуб намерен продолжать поиски специалиста, независимо от результатов команды в текущем сезоне. Массимилиано Аллегри ранее рассказывал о своем желании однажды поработать в АПЛ.

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