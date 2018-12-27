«Интер» проведет два матча без зрителей из-за поведения болельщиков

Футбол 27 декабря 2018 20:44 Источник: «Р-Спорт»

Миланский «Интер» проведет два ближайших домашних матча чемпионата Италии при пустых трибунах из-за поведения болельщиков на игре «Наполи» (1:0), сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на АФП.

Во время матча 19-го тура серии А болельщики «нерадзурри» на расовой почве оскорбляли защитника неаполитанцев Калиду Кулибали.

Помимо этого, матч сопровождался многочисленными стычками фанатов, в результате которых четыре болельщика получили ножевые ранения.

Напомним, «Наполи» прервал беспроигрышную серию из десяти игр и с 41 очком занимает второе место в турнирной таблице, а «Интер» расположился строчкой ниже, имея в активе 36 очков.