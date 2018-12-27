Робиньо продолжит карьеру в команде «Истанбул Башакшехир» - Советский спорт
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Футбол27 декабря 2018 21:09

Робиньо продолжит карьеру в команде «Истанбул Башакшехир»

Бразильский нападающий «Сивасспора» Робиньо продолжит карьеру в команде «Истанбул Башакшехир», об этом сообщили пресс-службы обоих турецких клубов.

34-летний форвард в текущем сезоне в составе «Сивасспора» принял участие в 16 играх, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

На сегодняшний день стоимость экс-нападающего «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана» оценивается в два миллиона евро.

Напомним, после 17 туров чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» с 35 очками лидирует в турнирной таблице, а «Сивасспор» расположился на девятой строчке, имея в активе 24 очка.

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