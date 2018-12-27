Лионель Месси: Меня не удивляет, что в «Реале» скучают по Роналду - Советский спорт
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Футбол27 декабря 2018 21:35Источник: Marca

Лионель Месси: Меня не удивляет, что в «Реале» скучают по Роналду

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси – о противостоянии с Криштиану Роналду.

– Вы удивлены тем, как «Реалу» не хватает Криштиану Роналду?
– В начале сезона я говорил, что «Реал» – отличный клуб, один из лучших в мире, но при этом Криштиану будет не хватать в любой команде, в которой он играл, – приводит слова Месси Marca. – Меня не удивляет, что в «Реале» скучают по нему.

– Скучаете по тому противостоянию с Роналду, которое было у вас на протяжении нескольких лет?
– Криштиану – отличный игрок, он был одним из лучших в примере. Мне нравились поединки с ним.

– Может ли Месси принять вызов Роналду и продолжить противостояние в итальянском футболе?
– Мне не нужно никаких изменений. Я нахожусь в лучшей команде мира. Мне не обязательно менять команду или лигу, чтобы ставить себе новые цели.

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