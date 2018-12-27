Лионель Месси: Мы бы хотели, чтобы Неймар вернулся в «Барселону» - Советский спорт
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Футбол27 декабря 2018 21:52Источник: Marca

Лионель Месси: Мы бы хотели, чтобы Неймар вернулся в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси – о Лиге чемпионов и возможном возвращении Неймара в Испанию.

– Завершился групповой этап Лиги чемпионов, какая команда вам понравилась больше всего «Ювентус», «Манчестер Сити» или «Пари Сен-Жермен»?
– Игры «ПСЖ» я практически не видел, потому что мы играли с ними в один день, – приводит слова Месси Marca. «Ювентус» – очень сильная команда, это было и до прихода Криштиану Роналду, а с ним «Старая синьора» стала еще сильнее. «Сити» – тоже очень яркая команда с высоклассными футболистами.

– Есть ли вероятность возвращения Неймара в «Барселону»?
– Это очень сложно, но мы бы хотели, чтобы он вернулся. Однако мне очень трудно представить, что Неймар покинет Париж. «ПСЖ» не позволит Неймару уйти в другой клуб.

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