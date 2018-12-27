Александр Бубнов: Гончаренко обыгрывал «Баварию» и «Реал». Такие вещи делают тренеру имя - Советский спорт
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Футбол27 декабря 2018 22:40Источник: Sportbox.ru

Александр Бубнов: Гончаренко обыгрывал «Баварию» и «Реал». Такие вещи делают тренеру имя

Футбольный эксперт Александр Бубнов – о главном тренере ЦСКА Викторе Гончаренко.

– Как вы считаете, в чем феномен Виктора Гончаренко после ухода лидеров команды ЦСКА быстро выстроить игру молодежи, которая дает бой фаворитам?
– В том, что он умеет работать с имеющимся материалом и молодыми игроками, – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

– Гончаренко может в будущем возглавить топ-клуб Англии, Испании, Франции, Германии и Италии?
– Как он ответил: Почему нет? Вай нот? Он поработал с БАТЭ, обыгрывал «Баварию» и «Реал». Такие вещи делают тренеру имя.

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