Артем Дзюба: В новогоднюю ночь мы обязательно играем в футбол 5 на 5 - Советский спорт
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Футбол27 декабря 2018 23:02Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Артем Дзюба: В новогоднюю ночь мы обязательно играем в футбол 5 на 5

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал – о необычной новогодней традиции.

«Собирается большая компания друзей, близких, родных. Вместе с семьями мы снимаем большой дом, заезжаем туда всей толпой и отмечаем. Новогодний праздник не представляю без оливье, шумных веселых историй, игр с друзьями. Шашлычок еще обязательно. И фейерверк, это тоже обязательно. Обычно мы закупаем целую артиллерию.

Каждый Новый год по-своему прикольный. Но есть одна традиция. В новогоднюю ночь мы обязательно играем в футбол 5 на 5. В нашей компании есть две стабильные команды. Все честно, без каких-то там трансферов. Я в своей спокойно стою в воротах.

Такой матч проходит уже шесть или семь лет подряд, и при этом мы пока ни разу не проиграли. Соперники ищут себя, кого-то зазывают, но побеждает каждый раз наша команда», - приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

#Футбол-Россия#рпл#фк зенит#дзюба артем
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