Александр Бубнов: Бекао и Влашич – открытия первой части чемпионата России

Футбол 28 декабря 2018 01:52 Источник: Sportbox.ru

Футбольный эксперт Александр Бубнов – о лучших футболистах первой половины чемпионата России.

– Кто, по вашему мнению, открытие первой части чемпионата России?

– Для меня – Бекао и Влашич. Человек из запаса десятой команды Бразилии так себя проявил… Адаптировался в короткие сроки и великолепно вписался, – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

– Выделите топ-3 лучших футболистов РПЛ легионеров и русских. А также лучших молодых игроков до 21 года.

– Начнем с молодых: Обляков, Чалов и Гулиев. А еще можно назвать Скопинцева, Рассказова, Ахметова. Приятно, что молодых так много. Это в том числе благодаря лимиту, хотя им многие недовольны. Практика показывает, что лимит заставляет тренеров искать внутренние резервы. Как и ограниченные финансовые возможности.

Что касается трех лучших россиян, назову Акинфеева, Дзюбу и Чалова. Рядом Газинский. Легионеры – Влашич, Бекао и Классон.