Бердыев рассказал о проблемах «Рубина» с приглашением новых футболистов

Футбол 28 декабря 2018 11:03 Источник: «БИЗНЕС Online» Автор: Гичунцев Артур

На данный момент казанский клуб занимает 6-е место в таблице РПЛ.

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о планах на зимнее трансферное окно, отметив главные проблемы клуба, связанные с приглашением новичков.

«Нам бы сейчас продать кого-нибудь! Любого игрока продаем и никого не покупаем. Только свободных агентов можем пригласить, да и их ведь надо на зарплату звать.

Если из топ-команды игрок освобождается, а у него 1,5 млн евро годовая зарплата, то зачем он нам? Свободный игрок с копеечной зарплатой – вот таких мы можем рассматривать. Поэтому мы скорее всего только продадим кого-то, никого не приобретая.

Если вдруг на рынке появится какой-то молодой и перспективный футболист, свободный, готовый прийти на маленькую зарплату, и мы видим, что он через пару лет заиграет – почему нет?» – цитирует Бердыева «Бизнес Online».