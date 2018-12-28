Источник: Головин не покинет «Монако» в зимнее трансферное окно

Футбол 28 декабря 2018 11:16 Источник: «РИА Новости» Автор: Гичунцев Артур

Российский футболист перебрался в лигу 1 минувшим летом из московского ЦСКА за 30 млн евро.

Хавбек "Монако" Александр Головин продолжит выступления в составе нынешнего клуба. Об этом сообщил "РИА Новости" источник, знакомый с ситуацией.

"Это полная чушь. Он будет играть в Европе и должен стать одним из лидеров "Монако", – заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Головин может вернуться в РПЛ, став игроком "Зенита".

В текущем сезоне полузащитник провел 13 матчей и отдал 2 голевых паса.

Добавим, что на данный момент команда Тьерри Анри занимает предпоследнее, 19-е место в таблице чемпионата Франции.