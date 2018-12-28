«Локомотив» презентовал фильм, посвященный чемпионству в прошлом сезоне

Футбол 28 декабря 2018 12:23 Источник: ФК «Локомотив» Автор: Гичунцев Артур

Команда Юрия Семина выиграла трофей спустя 14 лет.

Московский "Локомотив" презентовал фильм, посвященный победе в чемпионате России в сезоне-2017/18.

"Канун Нового года – время подводить итоги и вспоминать все лучшее, что происходило с нами в год минувший. А самое яркое событие 2018-го для каждого болельщика «Локо», безусловно, чемпионство.

Мы представляем фильм, который погрузит вас в самые яркие и драматичные моменты этого большого пути. На ближайшие 40 минут мы перенесем вас в самое сердце команды, с которой вы ещё раз переживёте эмоции после поражений и побед и увидите уникальные ситуации, которые никогда ранее не попадали в объективы камер", – говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, "Локомотив" в третий раз в своей истории завоевал золотые медали национального первенства. Впервые клуб одержал победу в 2002 году, обыграв московский ЦСКА в "золотом" матче со счетом 1:0. Спустя два года "Локомотив" повторил успех. Все три раза команда побеждала под руководством Юрия Семина.