Курбан Бердыев: Попов очень нужен «Рубину», но есть финансовый вопрос - Советский спорт
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Футбол28 декабря 2018 13:40Источник: «БИЗНЕС Online»Автор: Гичунцев Артур

Курбан Бердыев: Попов очень нужен «Рубину», но есть финансовый вопрос

В текущем сезоне болгарский футболист провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев хочет видеть в своей команде полузащитника московского "Спартака" Ивелина Попова.

"На какую зарплату? Если он попросит зарплату, которую мы не потянем… Мы ведь со своими игроками сейчас не можем разобраться еще.

Как человек и игрок Попов бы нам пригодился, он нам очень нужен. Но есть финансовый вопрос и надо считать, насколько нам это посильно", – цитирует Бердыева «Бизнес Online».

Ранее сообщалось, что "Спартак" сообщил Попову о желании расстаться в зимнее трансферное окно.

Добавим, что полузащитник выступал за "Рубин" во второй половине прошлого сезона на правах аренды.

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