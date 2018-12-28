Курбан Бердыев: Попов очень нужен «Рубину», но есть финансовый вопрос

Футбол 28 декабря 2018 13:40 Источник: «БИЗНЕС Online» Автор: Гичунцев Артур

В текущем сезоне болгарский футболист провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев хочет видеть в своей команде полузащитника московского "Спартака" Ивелина Попова.

"На какую зарплату? Если он попросит зарплату, которую мы не потянем… Мы ведь со своими игроками сейчас не можем разобраться еще.

Как человек и игрок Попов бы нам пригодился, он нам очень нужен. Но есть финансовый вопрос и надо считать, насколько нам это посильно", – цитирует Бердыева «Бизнес Online».

Ранее сообщалось, что "Спартак" сообщил Попову о желании расстаться в зимнее трансферное окно.

Добавим, что полузащитник выступал за "Рубин" во второй половине прошлого сезона на правах аренды.