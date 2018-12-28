Бердыев назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионский титул - Советский спорт
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Футбол28 декабря 2018 13:48Источник: «БИЗНЕС Online»Автор: Гичунцев Артур

Бердыев назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионский титул

На данный момент питерский клуб занимает 1-е место в таблице РПЛ.

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев по-прежнему считает, что "Зенит" станет чемпионом России по окончании текущего сезона.

"За счет организации, думаю, они станут чемпионами. Потенциально помешать им может ЦСКА. Интеллектуальный уровень игроков в команде очень высокий: Ахметов, Чалов, Влашич, Обляков. Надо отдать должное Гинеру за селекцию.

Эта группа игроков – «дыр-дырщики», как я их называю, которым все равно, платишь ты или нет, они хотят играть, творить и этот потенциал им может помочь. В обороне у ЦСКА тоже два хороших центральных защитника", – цитирует Бердыева «Бизнес Online».

По итогам первой части сезона ЦСКА расположился на 3-й строчке в таблице РПЛ и отстает от "Зенита" на 4 очка.

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