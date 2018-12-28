Михаил Ефремов – о положении Глушакова: Очень не понравилось, как повели себя фанаты - Советский спорт
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Футбол28 декабря 2018 13:54Источник: «Команда России»Автор: Гичунцев Артур

Михаил Ефремов – о положении Глушакова: Очень не понравилось, как повели себя фанаты

Многие болельщики красно-белых считают, что игрок пытался устроить бунт против бывшего наставника команды Массимо Карреры.

Заслуженный артист России, а также болельщик московского «Спартака» Михаил Ефремов высказался о положении полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

"Мне очень не понравилось, как они повели себя по отношению к Глушакову, потому что травля человека мне в принципе противна.

В современном мире, к сожалению, она становится все более и более популярной. Хотя люди, которые к ней прибегают, похожи на семиклассников", – цитирует Ефремова «Команда России».

В текущем сезоне 31-летний Глушаков провел 21 матч и забил 2 гола.

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