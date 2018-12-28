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Футбол28 декабря 2018 14:57Источник: ASАвтор: Липкин Антон

Модрич отказался продлевать контракт с «Реалом»

Нынешнее соглашение хорвата рассчитано до 2020 года.

Полузащитник «Реала» Лука Модрич отклонил предложение клуба о продлении контракта, сообщает AS со ссылкой на Telemadrid.

Обладатель «Золотого мяча» рассчитывает получить улучшенное предложение от своего нынешнего клуба. В противном случае 33-летний хорват намерен продолжить карьеру в «Интере», который готов подписать с ним двухлетний контракт с зарплатой в десять миллионов евро.

При этом в испанском клубе сохраняют уверенность, что смогут договориться с Модричем, нынешний контракт которого истекает в 2020 году.

Напомним, «Интер» вел переговоры о трансфере полузащитника прошлым летом, однако игрок остался в «Реале», за который выступает с 2012 года.

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