Дасаев покинул пост тренера вратарей «Спартака-2» и стал консультантом в системе клуба

Футбол 28 декабря 2018 15:55 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Тренеру противопоказаны серьезные нагрузки после курса реабилитации коленного сустава.

Тренер вратарей «Спартака-2» Ринат Дасаев покинул свой пост по состоянию здоровья.

61-летний специалист прошел курс реабилитации коленного сустава, и серьезные нагрузки ему противопоказаны. При этом Дасаев остается в системе клуба и назначен консультантом тренеров вратарей команд академии, дубля и «Спартака-2».

– Состояние коленей не позволяет мне полноценно тренировать, – сказал Дасаев в интервью клубной пресс-службе. – Мне ведь еще в юности оба колена оперировали. И многие удивлялись, что я потом провел карьеру практически без травм. Но возраст уже дает о себе знать. В последнее время тренировал порой через боль. И врачи рекомендуют поберечься.

– Но в «Спартаке» вы, к счастью, остаетесь.

– Да, по предложению вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова буду консультировать тренеров вратарей всех молодежных команд. От Академии до «Спартака-2».

– Как это будет выглядеть на практике?

– Планируем собираться с тренерами в начале каждой недели, обсуждать детали. Со всеми ребятами я хорошо знаком. Намерен смотреть как можно больше матчей чемпионата Москвы, молодежного первенства, первого дивизиона.

Напомним, Дасаев выступал за «Спартак» с 1978 по 1988 годы, проведя за команду 425 матчей, что является третьим результатом в истории клуба.