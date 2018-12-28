«Зенит» может купить Головина

Футбол 28 декабря 2018 16:12 Источник: «Спорт день за днем» Автор: Липкин Антон

Клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить 30 миллионов евро за полузащитника сборной России.

Полузащитник «Монако» Александр Головин может вернуться в Россию. Как сообщает «Спорт день за днем», на 22-летнего игрока претендует «Зенит».

Бывший полузащитник ЦСКА выступает в лиге 1 с июля, однако для «Монако» нынешний сезон складывается неудачно: «монегаски» занимают предпоследнее место в турнирной таблице и рискуют вылететь во второй дивизион. В 13 матчах за команду на счету Головина две голевые передачи.

Сам игрок не против покинуть клуб, но хотел бы продолжить карьеру в Европе. В то же время и «Монако» готов рассмотреть вариант продажи Головина и вернуть потраченные на него 30 миллионов евро.

По информации источника, вариант с «Зенитом» может появиться из-за хороших отношений генерального директора «Монако» Вадима Васильева и его бывшего коллеги по «Зениту» Максима Митрофанова, который ведут переговоры о возможном трансфере.