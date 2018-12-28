Кокорин и Мамаев смогут посмотреть новогоднее обращение президента

Футбол 28 декабря 2018 16:55 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

В следственных изоляторах пересмотрен распорядок дня на 31 декабря.

Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев смогут посмотреть новогоднее телеобращение президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает «Р-Спорт».

«В столичных следственных изоляторах пересмотрен распорядок дня лиц, содержащихся под стражей на 31 декабря 2018, – заявил начальник пресс-службы УФСИН России по Москве Сергей Цыганков. – Отбой в новогоднюю ночь запланирован в час ночи 1 января 2019 года».

Напомним, Кокорин и Мамаев арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.