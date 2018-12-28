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Футбол28 декабря 2018 18:18Источник: ФК «Зволле»

Яп Стам возглавил голландский «Зволле»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам назначен главным тренером «Зволле».

Как сообщает пресс-служба голландской команды, контракт с 46-летним специалистом рассчитан на полтора года.

- Я рад вернуться в «Зволле». Этот клуб в моем сердце. Я следил за командой в последние годы, и было мне приятно видеть, какого прогресса достигла команда за это время. Считаю, что клубу по силам добиться больших успехов в ближайшие полтора года, - приводит слова Стама

Напомним, что Стам с 2011 по 2013 годы работал в «Зволле» в качестве ассистента главного тренера, а позже занял пост наставника в молодежной команде «Аякса». Кроме этого с 2016 по 2018 год специалист возглавлял английский «Рединг».

В качестве футболиста голландец выступал за «МЮ», «Милан», «Лацио», «Зволле», ПСВ, «Аякс» и «Виллем II». В составе сборной Голландии он дважды стал бронзовым призером чемпионатов Европы - в 2000 и 2004 годах.

Добавим, что после 17 туров чемпионата Голландии команда занимает 16-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.

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