Магомед Адиев: Я хотел бы продолжить работу в «Анжи» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол28 декабря 2018 18:24Источник: Sport24.ru

Магомед Адиев: Я хотел бы продолжить работу в «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал интерес к себе со стороны «Ахмата» и «Балтики».

- Я хочу переговорить с президентом «Анжи» Османом Кадиевым и узнать о перспективах нашего клуба. Если у нас есть малейшие перспективы, то хотел бы продолжить свою работу с «Анжи». Если нет, то, возможно, буду рассматривать другие варианты.

«Балтика» и «Ахмат»? Я так понимаю, с «Балтикой» этот вопрос давно отпал. Интерес был, но они уже остановились на других кандидатах. А так я хотел бы продолжить работу в «Анжи», - цитирует Адиева Sport24.ru.

Напомним, что после 17 туров чемпионата России «Анжи», набрав 15 очков, занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ.

#адиев магомед#фк анжи#рпл#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта