Магомед Адиев: Я хотел бы продолжить работу в «Анжи»

Футбол 28 декабря 2018 18:24 Источник: Sport24.ru

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал интерес к себе со стороны «Ахмата» и «Балтики».

- Я хочу переговорить с президентом «Анжи» Османом Кадиевым и узнать о перспективах нашего клуба. Если у нас есть малейшие перспективы, то хотел бы продолжить свою работу с «Анжи». Если нет, то, возможно, буду рассматривать другие варианты.

«Балтика» и «Ахмат»? Я так понимаю, с «Балтикой» этот вопрос давно отпал. Интерес был, но они уже остановились на других кандидатах. А так я хотел бы продолжить работу в «Анжи», - цитирует Адиева Sport24.ru.

Напомним, что после 17 туров чемпионата России «Анжи», набрав 15 очков, занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ.