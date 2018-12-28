Игорь Лебедев: Хотелось бы сказать спасибо Геркусу

Футбол 28 декабря 2018 18:45 Источник: Sport24.ru

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал уход Ильи Геркуса с поста генерального директора московского «Локомотива».

- Хотелось бы сказать спасибо Геркусу. Все-таки те несколько лет, которые он провел на посту генерального директора «Локомотива», на мой взгляд, были значительно более успешны для команды, чем все руководство после Филатова. Конечно, еще особняком выделяется Наумов.

На мой взгляд, то руководство, которое было до Геркуса, было не на том уровне, каком хотелось болельщикам «Локомотива». Мы видели, что результата клуб не давал. «Локомотив» с отрезками попадал в еврокубках. Долгое время не могли стать чемпионами России и вообще выглядели невнятно.

При Геркусе «Локомотив» стал чемпионом. Конечно, мы понимаем, что, в основном, это заслуга главного тренера и игроков, но не будем сбрасывать со счетов то, что менеджмент клуба тоже работает на результат, и вклад генерального директора в чемпионство, конечно, существует, - передает слова Лебедева Sport24.ru.

Напомним, в пятницу стало известно о том, что Геркус покидает «Локомотив».