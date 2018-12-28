Маурицио Сарри: Мы должны решить проблему с контрактом Азара

Футбол 28 декабря 2018 19:01 Источник: ФК «Челси» Автор: Липкин Антон

Контракт бельгийца с «Челси» рассчитан до 2020 года.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о будущем в клубе полузащитника Эдена Азара.

«Я не знаю, но думаю, что настало время принять решение, – приводит слова Сарри официальный сайт «синих». – Нет, потому что у меня нет полномочий делать это. Я тренер, я не президент, я не отвечаю за рынок, я тренер и хочу говорить с ним только о его позиции на поле. Думаю, мы должны решить эту проблему, если мы хотим думать на перспективу.

Он способен сыграть вингера и способен сыграть в центре атаки. Я очень доволен им на его позиции, потому что, во-первых, он способен забивать голы, но также формирует открытое пространство для партнеров и обыгрывается с ними. Я доволен им на этой позиции, но в будущем он, конечно, может играть вингера».

Напомним, 27-летний бельгиец выступает в «Челси» с 2012 года. В нынешнем сезоне он забил 12 голов и сделал девять голевых передач в 22 матчах за команду. Контракт Азара с клубом рассчитан до 2020 года.