«Крылья Советов» могут арендовать Тарасова - Советский спорт
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Футбол28 декабря 2018 19:08Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

«Крылья Советов» могут арендовать Тарасова

Также в клубе могут оказаться защитник «Зенита» и форвард «Чертаново».

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов может продолжить сезон на правах аренды в «Крыльях Советов», сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Будущее 31-летнего игрока, срок контракта которого истекает летом следующего года, также зависит от руководства «Локомотива». Кроме того, пока неизвестно, смогут ли «Крылья Советов» договориться с Тарасовым по финансовому вопросу.

Напомним, также в зимнее трансферное окно в Самаре могут оказаться полузащитники «Спартака» Джано Ананидзе и Артем Тимофеев.

Также близок к переходу в «Крылья Советов» защитник «Зенита» Максим Карпов, который провел первую половину в «Роторе».

Не исключено, что на сборы с командой поедет форвард «Чертаново» Антон Зиньковский, но у него есть и другие варианты продолжения карьеры.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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