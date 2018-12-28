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Футбол28 декабря 2018 19:24Источник: ПФК ЦСКААвтор: Липкин Антон

Видео дня: легионеры ЦСКА попробовали российские новогодние блюда

В ЦСКА вышел очередной выпуск «Вечернего Гинера».

ЦСКА опубликовал очередной выпуск YouTube-шоу «Вечерний Гинер» под названием «Испытание застольем», в котором бразильские и исландские легионеры команды дегустировали традиционные российские новогодние блюда.

Защитники Марио Фернандес, Родриго Бекао (оба – Бразилия), Хердур Магнуссон и полузащитник Арнор Сигурдссон попробовали бутерброды с красной икрой, холодец, кабачковую икру, селедку под шубой и маринованные грибы.

В итоге, исландцам и бразильцам понравились красная икра, холодец и селедка под шубой.

Напомним, если Марио Фернандес играет в России с 2012 года, то все остальные перешли в клуб минувшим летом.

#рпл#фк цска#бекао родриго#фернандес марио#магнуссон хердур#сигурдссон арнор#Футбол-Россия
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