«Зенит», «Ростов» и «Лион» поборются за нападающего сборной Румынии

Футбол 28 декабря 2018 19:36 Источник: «Газета.Ru»

Нападающий сборной Румынии и клуба «ЧФР Клуж» Джордже Цукудян попал в сферу интересов «Зенита», «Ростова» и «Лиона».

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание GSP, «Зенит» предлагает за трансфер румынского нападающего четыре миллиона евро, в то время как руководство французского клуба готово заплатить за переход форварда шесть миллионов. По данным издания, также на Цукудяна претендует «Ростов».

Отмечается, что руководство «Клужа» подтвердило информацию о предложениях по трансферу Цукудяна и сообщило о желании заработать на продаже не менее восьми миллионов евро. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость румынского футболиста в три миллиона евро.

Добавим, что ранее Цукудян выступал за бухарестское «Динамо», льежский «Стандард», «Стяуа», «Чарльтон». В текущем сезоне 27-летний нападающий забил 13 голов в 19 матчах чемпионата Румынии. Также на его счету три мяча в девяти встречах за сборную.