Дмитрий Булыкин: Могу сказать о Геркусе и его работе только положительные слова

Футбол 28 декабря 2018 19:43 Источник: ТАСС

Советник президента клуба Дмитрий Булыкин прокомментировал уход Ильи Геркуса с поста генерального директора московского «Локомотива».

- Я могу сказать о нем и его работе только положительные слова. Он принял «Локомотив» в сложное время, наладил грамотную работу клуба, под его руководством «Локомотив» стал чемпионом России и играл в Лиге чемпионов - это характеризует его как грамотного руководителя. К сожалению, он не нашел общего языка с главным тренером, но мне было комфортно работать с ним - это человек, который любит футбол и разбирается в нем. Мне понравилось то, что он прислушивался к советам, конечно, иногда они ему не нравились, но он все равно принимал их во внимание, - передает слова Булыкина ТАСС.

Напомним, что в пятницу стало известно о том, что Геркус покидает «Локомотив».