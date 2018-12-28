Илья Геркус: Воспоминания о «Локомотиве» будут согревать меня всю жизнь (видео)

Футбол 28 декабря 2018 19:52 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

Гендиректор клуба покидает свой пост.

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус, покидающий свой пост, обратился к болельщикам клуба.

«Друзья, сегодня последний день моей работы в футбольном клубе «Локомотив». Пришло время прощаться. Для меня это была большая честь, большая гордость – работать в великом клубе, в клубе с такими традициями, с такими болельщиками, с такой историей. Каждый день для меня был наполнен огромным счастьем и огромной радостью, что я могу приносить пользу людям, болельщикам, что я могу помогать клубу сражаться за высокие места, за высокие награды. У меня сохранились замечательные воспоминания об этом времени, великолепные воспоминания. Они будут согревать меня всю жизнь.

Я хотел бы поблагодарить вас всех – болельщиков, всех тех, кто поддерживал меня, кто ругал меня, делал замечания – очень важно было находиться в постоянном диалоге и контакте со всеми вами. Я хотел бы поблагодарить моих коллег, моих товарищей, которые стояли плечом к плечу, работали и поддерживали меня; своих игроков – ребята, вы все молодцы, большая честь и большая гордость для меня было работать с вами; тренеров – главного тренера Юрия Павловича Семина, я очень многому у него научился; моего товарища Эрика Штоффельсхауса, прекрасного, великолепного профессионала; руководство Российских железных дорог, которое дало мне такую возможность. Желаю вам побед, удачи, счастья! Вперед, «Локомотив» Москва», – сказал Геркус.

Напомним, Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 года. За два с половиной сезона команда завоевала золото чемпионата России (2018) и стала обладателем Кубка России (2017).

Ранее сообщалось, что Геркус может войти в новое руководством РФС, выборы президента которого состоятся 22 февраля на отчетно-выборной конференции.