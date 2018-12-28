УЕФА осудил расистские оскорбления фанатов «Интера» в адрес Кулибали

Футбол 28 декабря 2018 22:35 Источник: UEFA (УЕФА)

УЕФА и FIFPro совместно осудили расистское поведение по отношению к игроку «Наполи» Калиду Кулибали на матче чемпионата Италии в среду.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, обе организации приветствуют оперативные меры, предпринятые футбольными властями Италии, которые ввели санкции в отношении «Интера».

«FIFPro и УЕФА очень обеспокоены этим неприемлемым расистским инцидентом и тем, что на первый взгляд выглядит как несоблюдение широко признанного трехэтапного антирасистского протокола.

Обе организации считают, что расистские выкрики в адрес Кулибали, который был вынужден покинуть поле из-за второй желтой карточки, неприемлемы и не имеют места в футболе.

FIFPro и УЕФА поддерживают любые дополнительные меры итальянских футбольных властей, которые будут приняты для борьбы с расизмом на стадионах, в отношении чего FIFPro и УЕФА придерживаются политики нулевой терпимости», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте организации.

Напомним, что встреча «Интер» - «Наполи» прошла в среду и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Во время матча болельщики миланского клуба на расовой почве оскорбляли Кулибали. Позже стало известно, что из-за поведения болельщиков из Милана проведет две следующих домашних встречи без зрителей, а третий матч будет частично закрытым.