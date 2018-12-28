Адвокат: Кокорин не может принимать участие в матчах при несертифицированных условиях

Футбол 28 декабря 2018 22:43 Источник: Instagram

Обвиняемые по двум статьям будут находиться в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о причинах, по которым футболист не сможет принять участие в матче между заключенными и командой СИЗО.

«Не хотелось участвовать в популистских рассуждениях о футбольном матче в СИЗО, но вынуждена сообщить, что Кокорин Александр согласно действующего контракта с ПФК «Зенит» не может принимать участие в футбольных матчах при несертифицированных условиях, не говоря о последствиях травмы колена, обострившейся в СИЗО, без продолжения курса релаксации» , – написала Стукалова в Instagram.

Напомним, братья Кокорины, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы 11 октября по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Две потасовки произошли в Москве 8 октября.

После двух инцидентов были возбуждены уголовные дела по статье 116 УК РФ (побои) и по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

21 декабря всем фигурантам дела следствие поменяло статью на более тяжкую – часть 2 статьи 115, поскольку по результатам судебно-медицинской экспертизы было получено заключение о причинении легкого вреда здоровью потерпевшим.