Андрей Панюков: Ни капли не пожалел, что пришлось уйти из «Зенита» в аренду - Советский спорт
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Футбол28 декабря 2018 23:36Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Андрей Панюков: Ни капли не пожалел, что пришлось уйти из «Зенита» в аренду

Нападающий «Урала» Андрей Панюков оценил свою игру в первой половине сезона чемпионата России.

- Грех жаловаться - все прекрасно. Мне здесь все очень нравится.

- То есть о том, что пришлось уйти из «Зенита» в аренду, не пожалели?
- Вообще ни капли. Это же премьер-лига, и всяко лучше в ней играть, чем сидеть в запасе. Так что, считаю, сделал шаг вперед.

- Из «Зенита» без обиды уезжали?
- Все было замечательно — никаких проблем.

- По коллективу чувствуется, что у «Урала» в этом сезоне новый главный тренер - Дмитрий Парфенов?
- Хочу сказать, что атмосфера у нас просто замечательная. Работа тренера к этому располагает. С точки зрения быта и внутреннего устройства команды - тоже все здорово.

- По итогам осенней части сезона на вашем счету оказалось четыре мяча. Как оцените этот результат?
- На данный момент неплохо, но, конечно, хотелось большего. И если бы реализовал все свои моменты - так оно и было бы. Но, отмечу еще раз, грех жаловаться. Самое главное - тренер доверяет, я играю, а новые голы, считаю, придут.

- О своем будущем по окончании сезона уже задумывались?
- В арендном соглашении есть опция, согласно которой «Урал» может меня выкупить. Но сейчас загадывать не буду - весной будет видно, как и что, - передает слова Панюкова «Матч ТВ».

Напомним, что Панюков провел в составе «Урала» 10 матчей, записав на свой счет четыре гола.

#Футбол-Россия#рпл#панюков андрей#фк урал#фк зенит
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