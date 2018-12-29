Маурицио Сарри: Думаю, чемпионский титул разыграют «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»

Футбол 29 декабря 2018 01:32 Источник: ФК «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри назвал главными фаворитами гонки за титул «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

- Вы очень хорошо знаете мое мнение. Как я говорил с самого начала, есть две команды, которые на шаг впереди остальных, «Ливерпуль» и «Ман Сити». Теперь есть небольшой отрыв, но я думаю, «Сити» способен его отыграть. Думаю, титул разыграют «Сити» и «Ливерпуль», - приводит слова специалиста пресс-служба «Челси».

Напомним, что после 19 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 51 очко и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити», имея в активе 44 балла, занимает третью строчку, а «Челси» с 40 очками располагается на четвертом месте.