Президент «ПСЖ» провел встречу с агентом Иско

Футбол 29 декабря 2018 01:59 Источник: Paris United

«ПСЖ» заинтересован в переходе полузащитника «Реала» Иско.

Как сообщает Paris United, президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи провел встречу с Пако Аларконом, отцом и агентом футболиста.

Как отмечает издание, главный тренер «Реала» Сантьяго Солари не ладит с Иско, поэтому не будет возражать против продажи 26-летнего полузащитника в другой клуб.

Добавим, что действующий контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до лета 2022 года, а портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании Иско провел 11 матчей в составе «Реала» и записал на свой счет один гол и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов предложить «Челси» обмен Азара на двух своих футболистов – Иско и Матео Ковачича.