Штоффельсхаус может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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Футбол29 декабря 2018 09:18Источник: Goal.comАвтор: Липкин Антон

Штоффельсхаус может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»

Накануне немец покинул «Локомотив».

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус может занять аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.com.

По информации источника 48-летний немец уже встречался с руководством клуба, а до конца этой недели у сторон запланированы еще одни переговоры.

Накануне Штоффельсхаус объявил о своем уходе из «Локомотива», в котором он работал с января 2017 года.

За два года клуб стал чемпионом России (2018) и обладателем Кубка страны (2017).

Ранее Штоффельсхаус работал в системе «Шальке» в качестве тренера и функционера, а также был техническим директором федерации футбола города Йорк (Канада).

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