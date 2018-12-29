Штоффельсхаус может стать спортивным директором «Манчестер Юнайтед»

Накануне немец покинул «Локомотив».
Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус может занять аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.com.
По информации источника 48-летний немец уже встречался с руководством клуба, а до конца этой недели у сторон запланированы еще одни переговоры.
Накануне Штоффельсхаус объявил о своем уходе из «Локомотива», в котором он работал с января 2017 года.
За два года клуб стал чемпионом России (2018) и обладателем Кубка страны (2017).
Ранее Штоффельсхаус работал в системе «Шальке» в качестве тренера и функционера, а также был техническим директором федерации футбола города Йорк (Канада).