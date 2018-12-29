«Локомотив» официально объявил об уходе Геркуса и назначении Кикнадзе

Футбол 29 декабря 2018 14:16 Источник: ФК «Локомотив» Автор: Липкин Антон

Клуб рассказал об итогах совета директоров.

«Локомотив» сообщил об итогах совета директоров, на котором было принято решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Ильей Геркусом и назначении на этот пост Василия Кикнадзе, который входит в совет директоров с 2013 года.

«Совет директоров выражает Илье Леонидовичу благодарность за весомый вклад в завоевание командой клуба титулов чемпиона и обладателя Кубка России, а также признательность за высокий уровень профессионализма, с которым выполнялись сформулированные советом директоров основные поручения: по радикальному изменению системы работы с болельщиками, подготовке футболистов в системе клубной академии, соблюдению правил финансового Fair Play УЕФА», – говорится в заявлении председателя совета директоров Анатолия Мещерякова.

Напомним, Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 года. За два с половиной сезона команда завоевала золото чемпионата России (2018) и стала обладателем Кубка России (2017).