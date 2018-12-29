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Футбол29 декабря 2018 14:34Источник: «РИА Новости»Автор: Спирин Дмитрий

Мамаев написал заявление о том, что водитель Соловчук нанес ему побои

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев написал заявление в полицию, в котором утверждает, что водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук нанес ему побои.

– Заявление Мамаева поступило в отдел полиции по Пресненскому району, он утверждает, что Соловчук нанес ему удар в область подбородка, – приводит агентство "РИА Новости" слова источника из правоохранительных органов. – Полиция проводит проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

Напомним, что Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин оказались под арестом после двух драк в Москве 8 октября. Они подрались с Соловчуком и избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Игроки пробудут в СИЗО как минимум до февраля 2019 года.

#кокорин александр#мамаев павел#Футбол-Россия#рпл
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