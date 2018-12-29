"Ювентус" обыграл "Сампдорию", Роналду сделал дубль

Футбол 29 декабря 2018 16:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

"Ювентус" на своем поле обыграл "Сампдорию" в матче 19-го тура итальянской серии А (2:1).

Уже на второй минуте счет открыл Кришитану Роналду. Равновесие с пенальти восстановил нападающей генуэзцев Фабио Квальярелла. Отметим, что он отметился голом в девятом матче кряду. Подобное достижение не покорялось в серии А никому с 2005 года.

После перерыва Роналду в свою очередь реализовал 11-метровый. В компенсированная время гостям, казалось, удалось уйти от поражения и продлить свою беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей. Но арбитр после просмотра видеоповтора отменил гол Риккардо Сапонары.

"Ювентус" лидирует в чемпионате, опережая "Наполи" на 12 очков. "Сампдория" идет на пятом месте.

20 января "Сампдория" сыграет на выезде с "Фиорентиной", "Ювентус" на следующий день примет "Кьево".