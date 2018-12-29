Адвокат: Мамаев не подавал заявление в полицию на Соловчука

Футбол 29 декабря 2018 16:50 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, опроверг информацию СМИ о том, что футболист подал заявление в полицию о причинении ему побоев водителем телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

«Мамаев не подавал и не собирается подавать заявление в полицию на Соловчука. Это фейк ньюс, которые распространяются по непонятным нам причинам», — сказал адвокат Sport24.ru.

8 октября Мамаев, братья Александр и Кирилл Кокорины, а также детский тренер по футболу Александр Протасовицкий избили Соловчука.

Сейчас Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий находятся в СИЗО. 18 декабря Мосгорсуд подтвердил законность продления их ареста до 8 февраля.