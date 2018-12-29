Роналду впервые с 2010-го забил менее 50 голов за календарный год - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол29 декабря 2018 17:23Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Роналду впервые с 2010-го забил менее 50 голов за календарный год

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил дубль в матче 19-го тура итальянской Серии A c «Сампдорией» (2:1).

33-летний португалец довел число голов, забитых в уходящем календарном году, до 49-ти (учитываются клуб и сборная). Роналду впервые с 2010 года не смог добраться до отметки в 50 голов за год. В течение семи последних лет он забивал каждый год больше полусотни мячей.

Отметим, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси в 2018 году забил 51 гол. 31-летний аргентинец забивает 50 и более мячей за год восьмой раз за последние девять лет.

#месси лионель#роналду криштиану#фк ювентус#серия а
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта